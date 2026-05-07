Flavio Insinna ha vissuto un momento di forte imbarazzo sul palco della 71esima edizione dei David di Donatello. La conduzione con Bianca Balti stava procedendo bene, ma qualcosa è andato storto.

David di Donatello, momento imbarazzante sul palco per Flavio Insinna

La 71esima edizione dei David di Donatello ha avuto un momento di grande imbarazzo in diretta, in modo particolare per Flavio Insinna, che stava conducendo insieme a Bianca Balti.

Mentre il conduttore era sul palco pronto a dare l’annuncio del premio per il Miglior cortometraggio, qualcosa è andato storto. Insinna doveva presentare il premio insieme a Bianca Balti, ma la modella non si è presentata sul palco. Ha provato a chiamarla e ad aspettare qualche secondo, mentre la regia puntava i riflettori sul pubblico.

Il momento è diventato ancora più imbarazzante quando si è sentita la voce fuori campo di Roberto Pedicini.

“Pensavo stesse andando a prendere gli occhiali” ha dichiarato. Flavio Insinna è rimasto solo sul palco, in evidente imbarazzo, a spiegare che stava aspettando Bianca Balti perché era un annuncio importante da fare rigorosamente insieme.

David di Donatello: Flavio Insinna criticato sul web

Flavio Insinna ha dovuto prendere in mano la situazione e procedere da solo.

Ha annunciato la vittoria di Everyday in Gaza, cortometraggio dedicato alla realtà della Striscia di Gaza. Un argomento delicato che richiedeva una certa serietà, che ha rischiato di essere compromessa da questa gaffe inaspettata che ha creato molto imbarazzo.

Gli utenti dei social network si sono scatenati e sul web sono arrivate diverse critiche nei confronti di Flavio Insinna e la decisione di affidare a lui la condizione dei David di Donatello. Insinna è un grande professionista e questo non è stato messo in dubbio da nessuno, ma a molti è apparso un po’ fuori contesto e in alcuni casi un po’ eccessivo nei confronti degli ospiti. La critica è stata quella di aver interrotto in diverse occasioni il discorso dei premiati sul palco.