Natalia Paragoni ed il marito saranno di nuovo genitori infatti la donna ha confermato di essere incinta e che quindi arriverà un nuovo bambino, o bambina, ad allargare la famiglia. Una notizia positiva che ha voluto celebrare in un modo diverso dal solito, facendo felicissimi i migliaia di fans.
Natalia Paragoni incinta: l’annuncio via social
La decisione di Natalia e del marito su come annunciare la gravidanza è stata pensata, difatti hanno pubblicato un video su Instagram, come rivelato da Caffeinamagazine.com dove il marito si reca in cucina a prendere una marea di cibo per la moglie.
Lei difatti dalla sala urla “ho voglia di… pane e nutella, spremuta d’arancia…” quando lui – Andrea Zelletta – le porta lei conclude con “ma io non voglio niente” alzandosi dal divano e mostrando la pancia.
Difatti la didascalia del video è il termine “voglia” in gravidanza dal dizionario, un indizio troppo chiaro per essere frainteso.
Seconda creatura per la coppia
Questa lieta notizia condivisa in un modo così particolare è la certificazione di un amore vero e duraturo tra Natalia Paragoni ed il marito.
Ora Ginevra, la prima figlia, avrà al suo fianco un fratellino o una sorellina, il tempo lo rivelerà ma sicuramente è positivo per tutta la famiglia.
Paragoni aveva condiviso con i propri followers le fasi difficili e molto appaganti della prima gravidanza. La speranza è che questo nuovo percorso possa essere meno tortuoso ma allo stesso tempo ricco ugualmente di soddisfazioni.