Natalia Paragoni e Andrea Zelletta saranno nuovamente genitori. L'annuncio del bimbo in arrivo tramite un video social davvero divertente ed affettuoso.

Natalia Paragoni ed il marito saranno di nuovo genitori infatti la donna ha confermato di essere incinta e che quindi arriverà un nuovo bambino, o bambina, ad allargare la famiglia. Una notizia positiva che ha voluto celebrare in un modo diverso dal solito, facendo felicissimi i migliaia di fans.

Natalia Paragoni incinta: l’annuncio via social

La decisione di Natalia e del marito su come annunciare la gravidanza è stata pensata, difatti hanno pubblicato un video su Instagram, come rivelato da Caffeinamagazine.com dove il marito si reca in cucina a prendere una marea di cibo per la moglie.

Lei difatti dalla sala urla “ho voglia di… pane e nutella, spremuta d’arancia…” quando lui – Andrea Zelletta – le porta lei conclude con “ma io non voglio niente” alzandosi dal divano e mostrando la pancia.

Difatti la didascalia del video è il termine “voglia” in gravidanza dal dizionario, un indizio troppo chiaro per essere frainteso.

Seconda creatura per la coppia

Questa lieta notizia condivisa in un modo così particolare è la certificazione di un amore vero e duraturo tra Natalia Paragoni ed il marito.

Ora Ginevra, la prima figlia, avrà al suo fianco un fratellino o una sorellina, il tempo lo rivelerà ma sicuramente è positivo per tutta la famiglia.

Paragoni aveva condiviso con i propri followers le fasi difficili e molto appaganti della prima gravidanza. La speranza è che questo nuovo percorso possa essere meno tortuoso ma allo stesso tempo ricco ugualmente di soddisfazioni.