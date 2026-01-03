Natalia Paragoni ha raccontato su TikTok il dramma di un aborto spontaneo subito nel 2025, condividendo le difficoltà fisiche ed emotive affrontate in quei momenti e il percorso di supporto psicologico intrapreso per superare il dolore.

Natalia Paragoni parla della dolorosa esperienza dell’aborto: oggi una nuova consapevolezza

Oggi, Natalia Paragoni affronta una nuova gravidanza, con parto previsto per maggio, e racconta di viverla con una consapevolezza diversa e una maggiore ansia, inevitabile dopo l’esperienza precedente.

“Sto vivendo questa gravidanza in modo molto più attento e prudente“, ha spiegato, sottolineando quanto l’aborto l’abbia cambiata emotivamente e come abbia imparato a chiedere aiuto quando le difficoltà diventano insostenibili.

Accanto a lei, il compagno Andrea, la figlia Ginevra e il lavoro hanno rappresentato un sostegno fondamentale nei momenti più delicati. Il racconto di Natalia, condiviso con grande sincerità, ha già superato il milione di visualizzazioni su TikTok, toccando il cuore di molti e offrendo un messaggio di fragilità ma anche di resilienza e speranza per il futuro.

Natalia Paragoni parla della dolorosa esperienza dell’aborto: “Avevo perdite di sangue continue”

Con l’arrivo del 2026, Natalia Paragoni ha condiviso su TikTok due lunghi video nei quali ha raccontato un momento estremamente difficile avvenuto nell’anno ormai passato, il 2025: l’aborto spontaneo che ha subito poco dopo aver scoperto di essere incinta. La gravidanza, desiderata e cercata, era stata accolta con entusiasmo: “Ero felicissima, volevamo un fratellino o una sorellina per Ginevra“, ha spiegato l’influencer. Tuttavia, fin dai primi giorni Natalia ha dovuto fare i conti con perdite di sangue continue e un’ansia costante, nonostante i medici la rassicurassero sul corretto sviluppo della gravidanza.

Dopo un viaggio alle Bahamas, il quadro è peggiorato: durante un evento, le perdite si sono intensificate fino a costringerla a recarsi in ospedale da sola, mentre il compagno Andrea Zelletta era a casa con la figlia.

L’ecografia ha confermato la tragedia: il bambino non dava più segni di vita e Natalia è stata sottoposta a un raschiamento. “È successo tutto così in fretta che il mio corpo non è riuscito a realizzare subito“, ha raccontato, ricordando il dolore profondo che l’ha spinta a intraprendere un percorso di supporto psicologico.

