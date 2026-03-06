Il rientro di BigMama da Dubai ha scatenato un acceso dibattito tra politica e social media, tra critiche per la scelta di viaggiare in una zona a rischio e la difesa della rapper sulla gestione autonoma del proprio rientro. La vicenda, tra polemiche e accuse di Vannacci, mette in luce il confine tra responsabilità personale e ruolo dello Stato in situazioni di emergenza internazionale.

L’attacco di Vannacci contro BigMama

La tensione è scoppiata dopo il rientro di BigMama da Dubai, dove era rimasta bloccata alcuni giorni a causa del conflitto in Medio Oriente, situazione che aveva colpito anche il ministro Guido Crosetto. A far partire la polemica sono state le dichiarazioni dell’eurodeputato e leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, durante una conferenza stampa a Roma: “Se BigMama è andata a passarsi le vacanze in una zona ad alta probabilità di crisi poi ne pagherà le conseguenze, verrà salvata e pagherà il conto di quanto è costato il salvataggio“. Le parole hanno immediatamente acceso il dibattito sui social, suscitando reazioni contrastanti tra cittadini e follower, e alimentando accuse di superficialità nei confronti dell’artista.

“Questa è la verità”. BigMama, duro sfogo contro Vannacci dopo il rientro in Italia da Dubai

La rapper ha fornito la propria ricostruzione attraverso un lungo post sui social, chiarendo che il problema era iniziato durante il rientro dalle Maldive: il volo diretto a Milano, con scalo a Dubai, non era riuscito ad atterrare a causa della chiusura dell’aeroporto, costringendo il velivolo a deviare su Fujairah e i passeggeri a raggiungere Dubai in pullman. “La prima cosa che ho sentito entrando nella camera è stato un missile intercettato sopra il nostro albergo“, ha raccontato BigMama, spiegando di essere riuscita a tornare in Italia grazie a un nuovo biglietto acquistato autonomamente: “Biglietto che ho pagato con i miei soldi, come il taxi utilizzato per arrivare in aeroporto”.

Nell’occasione, la cantante ha risposto alle critiche senza menzionare direttamente Vannacci: “Vergogna a tutte le persone che in un momento così delicato hanno deciso di attaccarci, infangare la nostra reputazione, mentire. Vergogna a chi ci ha augurato di morire lontani da casa e dalla nostra famiglia“. Ha inoltre sottolineato il proprio legame con l’Italia: “Sono una cittadina italiana con residenza a Milano e pago le tasse. Ho anche io il diritto di chiedere aiuto se serve… non ho mai detto di odiare l’Italia, la amo da morire“. Infine, BigMama ha ringraziato pubblicamente l’ambasciatore Lorenzo Fanara e il giornalista Vincenzo Nigro per il supporto durante la difficile vicenda.