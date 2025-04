Uomini e Donne anche nell’edizione attuale è in grado di regalare emozioni forti ai suoi protagonisti ed infatti gli appassionati del programma erano in trepidante attesa per scoprire la scelta di Gianmarco complici le relazioni avute nelle ultime settimane con diverse corteggiatrici, tuttavia è arrivato un colpo di scena che ha gelato i fan ma allo stesso tempo ha aperto ad una maggior chiarezza sull’esito finale.

Gianmarco diviso su due scelte

Prima dell’ultima puntata andata in onda il tronista Gianmarco era diviso tra due corteggiatrici, Francesca che aveva rincorso all’aeroporto inginocchiandosi davanti a lei, un gesto che ha fatto pensare a lei come prima scelta.

Nadia che come riporta Biccy.it aveva presentato anche alla madre e Cristina con cui è andato in esterna ma da cui aveva ricavato poco feeling. Ora è arrivato il momento decisivo per lui, una scelta che gli cambierà la vita, chi sceglierà non è ancora certo.

Francesca si auto-elimina dal programma

Francesca Polizzi, una delle tre corteggiatrici di Gianmarco non si è presentata in studio per la registrazione dell’ultima puntata, un autogol che le è costato l’eliminazione dal dating show.

Gianmarco non è stato sorpreso da questa decisione dato che secondo rumors riportate da Il Vilolo delle news egli l’avrebbe comunque eliminata.

Sempre secondo questa fonte durante questa registrazione Gianmarco ha baciato Nadia, corteggiatrice con cui ha compiuto passi avanti importanti in diverse esterne avute insieme.

Ora cresce l’interesse e l’attesa per capire se sarà lei la scelta finale del tronista che potrebbe iniziare una relazione reale con lei a programma terminato. Le prossime puntate saranno rilevatrici rispetto a questa ipotesi.