Sembrava uno dei troni più promettenti di questa stagione, e invece qualcosa sembra essersi inceppato. Gianmarco, il barbiere romano che ha conquistato il pubblico, potrebbe lasciare Uomini e Donne senza una compagna al suo fianco. L’indiscrezione fa rumore e solleva dubbi sul suo percorso.

Francesca Polizzi abbandona Uomini e Donne

Oggi, martedì 22 aprile, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e, secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, ci sono importanti novità sul trono di Gianmarco Steri.

Assente in puntata Francesca Polizzi, il tronista ha reagito con fermezza: non solo ha dichiarato di non volerla cercare, ma ha anche detto che, se si fosse presentata, l’avrebbe eliminata. Una posizione netta, ben diversa da quella assunta in passato con Nadia.

Maria De Filippi ha poi confermato la volontà di Francesca di autoeliminarsi. Un tempo considerata la “scelta ideale”, ora per Gianmarco non rappresenta più ciò che cercava.

Uomini e Donne e la clamorosa indiscrezione sull’uscita di Gianmarco

Secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, Gianmarco potrebbe concludere il suo percorso a Uomini e Donne senza una scelta. L’esperto di gossip ha ricostruito quanto accaduto: Francesca si sarebbe autoeliminata, per il mancato interesse del tronista nei suoi confronti, mentre Cristina sarebbe stata smentita da alcune segnalazioni con prove a supporto.

Una vecchia indiscrezione parlava addirittura di un presunto accordo tra Gianmarco e Cristina per uscire insieme, ma al momento non ci sono conferme. L’ipotesi più accreditata è che il tronista possa rimanere senza corteggiatrici e chiudere il trono da single.

A prendere le sue difese è intervenuto l’amico Enzakkione, noto sui social, che ha definito Gianmarco confuso ma sincero, aggiungendo che chiunque sceglierà — o anche se non sceglierà affatto — gli amici gli saranno comunque accanto.