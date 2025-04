Uomini e Donne, matrimonio in vista per Barbara De Santi? La risposta di Rugg...

Dopo l’emozionante esperienza a Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea sembrano vivere una storia d’amore da favola. I due, usciti insieme dal dating show di Canale 5, sono stati travolti da un colpo di fulmine che sembra destinato a durare. Tra progetti futuri e nuove emozioni, le voci su un possibile matrimonio si fanno sempre più insistenti.

Ecco le ultime dichiarazioni della coppia, che continuano a incantare i fan con la loro dolcezza e complicità.

Uomini e Donne, Barbara De Santi e Ruggiero: la loro storia d’amore è ufficiale

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea hanno lasciato Uomini e Donne insieme durante la puntata del 7 marzo 2025, emozionando il pubblico. Durante la sfilata femminile, Barbara ha sorpreso tutti chiedendo a Ruggiero di uscire con lei, con la canzone “Ti porto via con me” di Jovanotti e una pioggia di petali.

Dopo l’uscita, Barbara ha postato un video su Instagram in abito da sposa, scrivendo: “Vedremo che succederà il 7 marzo 2026”, alimentando i rumor su un possibile matrimonio.

Pur avendo avuto una conoscenza breve, la complicità tra i due è stata immediata, tanto da portarli a prendere questa scelta sorprendente. La coppia ha continuato a condividere sui social i loro momenti insieme, mostrando la loro gioia lontano dal pubblico e dalle telecamere.

Uomini e Donne, Barbara De Santi pronta alle nozze: la risposta di Ruggiero D’Andrea

Ora, Barbara De Santi sembra essere completamente innamorata del suo cavaliere, Ruggiero. Recentemente, ha visitato Taranto, la città del suo compagno, dove ha avuto l’opportunità di conoscere i suoi amici e sua madre.

In un’intervista a Eva 3000, la coppia ha rivelato di star pensando seriamente alla convivenza, che potrebbe realizzarsi già dopo l’estate. Barbara ha dichiarato di essere pronta a trasferirsi in Puglia per vivere con Ruggiero e si è mostrata aperta all’idea di un matrimonio. Ruggiero, dal canto suo, ha risposto con un sorriso: