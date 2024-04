Uomini e Donne: scontro tra Ernesto e Barbara

Uomini e Donne, Ernesto contro Barbara: "Per colpa sua non sono visto di buon...

Scintille nel parterre di Uomini e Donne. Dopo la brusca rottura, tra Ernesto e Barbara è scoppiato un nuovo scontro. Il cavaliere accusa la dama di metterlo sotto una cattiva luce.

Uomini e Donne, Ernesto contro Barbara: “Per colpa sua non sono visto di buon occhio”

Ad un mese di distanza dalla brusca rottura tra Ernesto e Barbara, si parla ancora della loro frequentazione. Secondo il cavaliere, la dama avrebbe la colpa di metterlo sotto una cattiva luce, impedendogli di conoscere liberamente altre donne. “Il fatto che io mi traino ancora la storia con Barbara credo che all’interno del parterre femminile non sono visto di buon occhio” ha dichiarato Ernesto, sottolineando come Marianna, dama con cui sta uscendo, volesse chiudere la loro frequentazione dopo aver visto un video di lui con Barbara.

Uomini e Donne: l’accusa di Barbara

Barbara sembra aver preso male la rottura con Ernesto, tanto da non perdere occasione per dire la sua quando si tratta di lui e delle sue frequentazioni. La dama ha rincarato la dose alludendo ad una frequentazione di Ernesto fuori dallo studio con Cristina. La donna si è difesa dicendo che si conoscono da 10 anni e che i commenti di Ernesto sono in amicizia. “Mi sembra sempre che tu voglia screditarlo…perché?” ha chiesto Tina a Barbara.

“Hai problemi di infantilismo” ha aggiunto Ernesto, scatenando lo scontro. Gli opinionisti hanno sottolineato che secondo loro Barbara continua a screditare Ernesto perché prova ancora qualcosa per lui. Il litigio si è poi spostato tra le dame del parterre, Barbara e Cristina.