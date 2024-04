Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, nell’ultima registrazione c’è stata una nuova segnalazione su Mario Cusitore. Come ha reagito la tronista Ida Platano?

Uomini e Donne: nuova segnalazione su Mario Cusitore

L’ultima registrazione di Uomini e Donne, andata in scena martedì 9 aprile 2024, è stata particolarmente difficile, soprattutto per Ida Platano. Stando alle anticipazioni rese pubbliche da Lorenzo Pugnaloni, in studio è arrivata una nuova segnalazione su Mario Cusitore.

Uomini e Donne: cosa ha combinato Mario questa volta?

La nuova segnalazione su Mario arriva dopo che, nell’ultima puntata di Uomini e Donne, lui si è dichiarato innamorato di Ida Platano. Stando a quanto sostiene una telespettatrice del programma mariano, sabato scorso Cusitore è stato pizzicato mentre usciva da un B&B con una donna. Il corteggiatore ha fatto di tutto per difendersi, tanto da chiedere a Maria De Filippi di poter fare una telefonata importante.

Uomini e Donne: Mario scagionato dal barbiere

Mario ha voluto chiamare il barbiere dove si trovava nel giorno della segnalazione. La De Filippi lo ha accontentato e l’uomo ha confermato la versione del corteggiatore. Mentre Tina Cipollari non ha comunque creduto alle parole di Cusitore, Ida ha deciso di dargli fiducia. La puntata di Uomini e Donne è andata avanti con un ballo particolare tra Pierpaolo Siano e la Platano. Il corteggiatore ha annunciato di voler lasciare il programma, sottolineando che sarebbe tornato solo se la tronista fosse andato a riprenderlo. Alla fine della fiera, Ida è uscita dallo studio.