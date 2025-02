La dama del trono over avrebbe lasciato il programma assieme a Ruggiero.

“Uomini e Donne”, secondo le anticipazioni della prossima puntata, la dama del trono over Barbara De Santi avrebbe lasciato il programma assieme a Ruggiero. Vediamo di saperne di più.

Uomini e Donne, perché Barbara De Santi lascia il programma? Le anticipazioni

Durante la registrazione della nuova puntata di “Uomini e Donne“, la dama del trono over, Barbara De Santi, avrebbe lasciato il programma. Secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Barbara avrebbe deciso di uscire dal dating show assieme a Ruggiero. Ma, come mai? Cosa è successo? A quanto pare Ruggero ha rivelato che tra loro c’è stata intimità, che hanno anche fatto l’amore. E che quindi sono a tutti gli effetti una coppia.

Barbara De Santi e Ruggiero sono una coppia

Il trono over perde quindi la sua dama Barbara De Santi, che è uscita assieme a Ruggiero, dopo che tra i due c’è stata intimità fuori dal programma. Ricordiamo che Ruggiero aveva già corteggiato in passato l’ex dama Carlotta. Barbara è sembrata subito molto affascinata da Ruggiero quando è entrato in studio, tanti da stringere un legame così forte da fargli lasciare insieme lo studio del programma di Maria De Filippi.