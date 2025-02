Il percorso di Chiara Pompei a 'Uomini e Donne' si conclude in modo improvviso. L'abbandono definitivo sarà trasmesso solo su WittyTv, dopo la puntata di oggi, 24 febbraio 2025.

Una svolta clamorosa ha segnato la storia di “Uomini e Donne“. Secondo le anticipazioni circolate sui social, la conclusione dell’effimera esperienza di Chiara Pompei sul Trono del programma di Maria De Filippi non verrà trasmessa su Canale 5. Il controverso epilogo della già ex tronista sarà disponibile esclusivamente online sulla piattaforma WittyTv.

Chiara Pompei e il trono di ‘Uomini e Donne’: il finale esclusivo su WittyTv

Il percorso di Chiara Pompei a Uomini e Donne, iniziato appena due settimane fa tra polemiche scatenate da una segnalazione del suo ex fidanzato Riccardo, ha avuto vita brevissima. Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni dopo le ultime registrazioni, l’ex fidanzato della tronista è intervenuto direttamente in studio, convincendola ad abbandonare il Trono.

Gli spettatori di Canale 5, tuttavia, non potranno assistere a questo insolito finale di un’avventura mai veramente decollata (la tronista aveva partecipato solo a qualche ballo conoscitivo con i corteggiatori). La produzione di Mediaset e il team del programma hanno infatti deciso di non mandare in onda questo “allontanamento” durante la normale programmazione pomeridiana.

Come annunciato dai canali social ufficiali della trasmissione, la conclusione del Trono di Chiara sarà disponibile esclusivamente in streaming su Witty Tv, al termine della puntata regolare di oggi, lunedì 24 febbraio 2025.

Chiara Pompei lascia ‘Uomini e Donne’: l’abbandono definitivo in diretta su WittyTv

Dell’esperienza di Chiara Pompei, chiamata a raccogliere l’eredità di Martina De Ioannon (che ha concluso il suo percorso con Ciro Solimeno), si sono perse le tracce poco dopo il suo esordio dell’11 febbraio. La giovane avrebbe dovuto risollevare le sorti di un Trono classico già segnato dalle uscite problematiche di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi, entrambi allontanati dal programma.

Tuttavia, l’avventura di Chiara si è conclusa in modo ancora più brusco. Ancora prima del suo debutto ufficiale, la tronista era finita al centro delle polemiche a causa delle rivelazioni del suo ex, Riccardo Sparacciari, che aveva dichiarato di avere una relazione con lei.

Stando alle anticipazioni, la tronista è stata chiamata a chiarire la situazione, confessando di essere entrata nel programma perché Riccardo avrebbe sempre considerato la loro storia come un semplice rapporto occasionale. Il confronto decisivo è avvenuto quando il ragazzo, invitato dietro le quinte, è riuscito a convincere Chiara ad abbandonare definitivamente sia il Trono che la trasmissione.