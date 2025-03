Andrea Sempio ha sfruttato la vetrina televisiva per esprimere le proprie posizioni relativamente al processo per il delitto di Garlasco nel quale risulta come indagato.

Andrea Sempio è indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in qualità di sospettato per aver commesso il crimine nel lontano 2007. L’uomo è stato invitato nel programma tv della tv meneghina e ha voluto esprimere le proprie idee relativamente alle accuse a suo carico.

Andrea Sempio, l’accusa gli ha stravolto la vita

Andrea Sempio è stato da poco indagato come potenziale omicida di Chiara Poggi nell’ambito del delitto di Garlasco. Non si tratta della prima volta che l’uomo viene accusato di essere l’autore del crimine, il caso precedente datato 2017 lo ha visto poi assolto per non aver commesso il fatto.

Ora si è aperto un processo a suo carico e bisognerà capire quali saranno i capi d’imputazione per l’uomo che nel frattempo ha voluto parlare e mostrare ai telespettatori la propria versione dei fatti.

L’intervento di Andrea Sempio a “Quarto Grado”

Sempio ha parlato all’interno del programma in onda su Rete 4 del rapporto che ha avuto con Chiara Poggi prima che venisse uccisa e che riportiamo dal sito Leggo.it

“Un rapporto puramente di cortesia, ci salutavamo e finiva lì, ma non c’è mai stato nulla di più”. Parole che fanno subito capire come nonostante Chiara fosse una bella ragazza Sempio non abbia mai avuto intenzione di approfondire la conoscenza.

La speranza per l’uomo è che questa dichiarazione possa contribuire a farlo uscire dalle indagini come non colpevole.