Garlasco, Andrea Sempio parla: dichiarazioni inaspettate sul delitto di Chiara Poggi

Andrea Sempio, indagato per la seconda volta dopo l'archiviazione della prima, ha parlato del delitto di Chiara Poggi a Chi l'ha Visto.

Per la prima volta, Andrea Sempio rompe il silenzio dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per concorso nel delitto di Chiara Poggi. La giovane di 26 anni, uccisa nella sua abitazione di Garlasco nell’agosto del 2007, è al centro di un caso che da anni continua a sollevare dubbi e interrogativi.

Le ultime indagini sul delitto di Garlasco

Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, ha dato vita nel corso degli anni a continui sviluppi e nuove indagini. Recentemente, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è stato nuovamente indagato per concorso nell’omicidio. Sempio si è dichiarato innocente e ha manifestato fiducia nel sistema giudiziario.

Le attuali indagini si focalizzano sull’analisi di alcuni reperti che non erano stati esaminati in precedenza, grazie ai progressi delle tecnologie forensi. Un elemento significativo riguarda la presenza di tracce di nicotina sui capelli della vittima, nonostante Alberto Stasi, il principale accusato, non fosse fumatore. Questo ha riacceso l’attenzione su possibili piste investigative alternative.

La ricerca di ulteriori tracce biologiche continuerà, con un focus sui reperti che, in gran parte, sono stati distrutti o sono ormai introvabili, come il pigiama, il tappetino del bagno o la tastiera del computer. Questi oggetti potrebbero essere utilizzati per ulteriori analisi biologiche, anche per confronti con il DNA di Sempio. Nel frattempo, alcuni oggetti appartenenti alla villetta stanno riemergendo da diverse sedi investigative e giudiziarie.

Oltre alle tracce biologiche, sarà effettuata una nuova consulenza sull’impronta di scarpa trovata sulla scena del crimine, e saranno analizzate tutte le tracce comparabili, inclusi le impronte digitali. Nel 2020, il consulente Oscar Ghizzoni, per conto dell’allora legale di Stasi, Laura Panciroli, ha riportato che sul dispenser del sapone, oltre alle impronte di Stasi, c’era anche un “frammento papillare” ricco di informazioni, mai però utilizzato per un confronto.

Garlasco, Andrea Sempio parla: dichiarazioni inaspettate sul delitto di Chiara Poggi

Sempio ha concesso un’intervista al programma Chi l’ha visto?, che è stata trasmessa ieri sera, mercoledì 19 marzo, su Rai 3. Durante l’intervista, ha nuovamente dichiarato di essere estraneo all’omicidio e ha sottolineato di sentirsi tranquillo dal punto di vista legale, pur riconoscendo l’enorme pressione mediatica a cui è sottoposto.

Riguardo al suo lungo rapporto con la famiglia Poggi, Sempio ha spiegato che loro credono in lui e non hanno mai avuto dubbi. Quando avvenne l’omicidio, l’uomo aveva 20 anni e frequentava la casa di Chiara Poggi in quanto amico del fratello Marco. Con quest’ultimo, Sempio afferma di mantenere ancora oggi un ottimo rapporto.

“Io sono innocente. Con questa storia non c’entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene”, ha dichiarato.

Massimo Lovati, il legale di Andrea Sempio, ha dichiarato all’Adnkronos che il suo assistito è più tranquillo. Dopo il clamore mediatico, Sempio ha avuto modo di riflettere sulla sua situazione e oggi la affronta con uno spirito diverso e più sereno, quello di chi non ha nulla da nascondere.