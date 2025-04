Indiscrezione clamorosa a “Uomini e Donne“. Gemma Galgani, dopo 15 anni, sarebbe pronta a lasciare il dating show di Maria De Filippi. Ma, come mai? Scopriamolo insieme.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? L’indiscrezione

Sarebbe davvero clamoroso ma, secondo le ultime voci, una delle protagoniste indiscusse da ben 15 anni di “Uomini e Donne“, ovvero Gemma Galgani, sarebbe pronta a lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Gemma, come detto, è la dama del trono over per eccellenza e il suo addio al programma lascerebbe senza dubbio un grandissimo vuoto. Ma, come mai è pronta a lasciare? Scopriamolo insieme.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Il motivo

Come abbiamo appena visto, dopo 15 anni Gemma Galgani sarebbe pronta a lasciare “Uomini e Donne”. Il motivo in realtà è davvero molto bello per la dama, la quale, avrebbe finalmente trovato l’amore! Prima di Pasqua l’avevamo in effetti vista al settimo cielo dopo il bacio con Arcangelo, con il quale Gemma sarebbe pronta a vivere una storia al di fuori del programma. Quindi, secondo le indiscrezioni, nel corso delle prossime puntata Gemma potrebbe appunto annunciare a Maria De Filippi di voler lasciare il programma con il cavaliere Arcangelo.