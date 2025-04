Tra emozioni e colpi di scena, la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, martedì 15 aprile, ha regalato al pubblico un momento inaspettato. Al centro dell’attenzione, la frequentazione tra Giuseppe e Rosanna, che sembra prendere una piega sempre più romantica. A sorprendere è la confessione della dama, che svela un bacio intenso avvenuto dopo la loro ultima esterna, segno di una complicità crescente tra i due protagonisti del Trono Over.

La confessione di Giuseppe a Rosanna

Giuseppe, spesso al centro delle polemiche per la sua passata frequentazione con Sabrina, mostra ora un atteggiamento completamente diverso nei confronti di Rosanna, una delle ultime protagoniste ad approdare nel parterre femminile del Trono Over. Fin dai primi incontri, il cavaliere sembra fortemente attratto da lei, travolto da un autentico colpo di fulmine. Il suo interesse appare sincero e coinvolto, tanto da lasciar trasparire un lato più emotivo e attento rispetto al passato.

“Mi piaci tanto e ho detto pure a Maria che è scoppiata una cosa che non so nemmeno gestire, una cosa più grande di me“, aveva dichiarato nella scorsa puntata.

Uomini e Donne, colpo di scena: la reazione dopo il bacio travolgente tra Giuseppe e Rosanna

Nel salotto televisivo di Uomini e Donne, guidato da Maria De Filippi, Giuseppe e Rosanna raccontano la loro ultima uscita insieme. Tra sorrisi e sguardi d’intesa, i due protagonisti del Trono Over condividono con il pubblico la crescente sintonia che li unisce, sottolineando quanto il tempo passato insieme stia rafforzando il loro legame.

“C’è stato un bacio, ma gliel’ho dato io. Ho avuto il desiderio di baciarlo e così è stato. Durante tutta la settimana mi ha corteggiato e non è stato per nulla invadente. Non è vero che è opprimente, perlomeno con me”.

Dopo queste rivelazioni, appare evidente che l’esterna ha permesso a Rosanna di comprendere di provare attrazione per Giuseppe non solo sul piano mentale, ma anche fisico. La dama ha spiegato di essere partita da una semplice curiosità, che con il tempo si è trasformata in un interesse più profondo. Anche Giuseppe sembra ricambiare questa forte attrazione: infatti, quando Maria De Filippi gli comunica che una nuova dama è arrivata per conoscerlo, lui decide di non incontrarla, preferendo concentrarsi esclusivamente sulla relazione nascente con Rosanna.

Nonostante il silenzio di Sabrina Zago, che ha scelto di non esprimersi sulla nuova frequentazione di Giuseppe, in studio non mancano le perplessità. Gianni Sperti e Tina Cipollari, infatti, osservano con occhio critico l’atteggiamento del cavaliere, manifestando dubbi sulla genuinità del suo coinvolgimento nei confronti di Rosanna.