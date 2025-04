A Uomini e Donne, Sabrina scoppia in lacrime in studio, visibilmente commossa durante un momento emozionante. I dettagli.

A UeD, le emozioni sono sempre intense e spesso sorprendenti. Nella puntata di venerdì 11 aprile, è stato un momento particolarmente commovente a catturare l’attenzione del pubblico. Sabrina Zago, dopo un acceso confronto con Giuseppe, ha vissuto un momento carico di emozioni che ha fatto scattare un pianto liberatorio della donna, mostrando la sua vulnerabilità e il suo profondo dolore.

La morte della mamma di Sabrina Zago

​Sabrina Zago, nota dama del trono over di Uomini e Donne, ha recentemente affrontato la dolorosa perdita della madre. Il 15 marzo, attraverso un commovente post su Instagram, ha condiviso una foto della madre con la didascalia:

“Hai raggiunto papà, abbraccialo forte”.

UeD, Sabrina si commuove in studio: perché è scoppiata a piangere

Oggi, venerdì 11 aprile, a Uomini e Donne, dopo un acceso confronto con Giuseppe, Sabrina Zago riceve il conforto di Isabella, ex corteggiatrice del cavaliere, che le chiede scusa per averla giudicata in passato e le porge le condoglianze per la perdita della madre.

Sabrina, commossa e grata, scoppia in un pianto liberatorio:

“Mi ha fatto anche le condoglianze per mia mamma. È successo in un momento in cui non ero forte, tutti attraversiamo dei momenti difficili nella vita. Ora, il ricordo di mia madre mi ha fatto commuovere“, ha commentato la donna a Maria De Filippi.

Intanto, Isabella, parlando della sua nuova frequentazione con Diego, racconta anche del loro bacio. Giuseppe, infastidito, interviene accusando le due dame di essere gelose del suo rapporto con Rosanna, scatenando un acceso scontro in studio.

“Ormai io penso che lui si renda ridicolo da solo. Se hai pensato che io sono qui solo per le telecamere, non hai veramente capito niente di me e di quello che ti ho raccontato della mia vita. Secondo me sei tu che ami le telecamere, visto tutto quello che stai facendo”, dichiara Sabrina.

Il cavaliere ha replicato di voler essere lasciato in pace, invitando Sabrina a concentrarsi sul suo percorso.