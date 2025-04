In queste settimane è emersa la notizia che Valeria Marini potrebbe partecipare a Uomini e Donne. La Marini non è nuova al programma di Maria de Filippi: vi aveva partecipato sia per raccontare la sua esperienza a Temptation Island Vip, in coppia con l’ex fidanzato Patrick Baldassarri, sia come party planner nei troni di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez.

Valeria Marini parteciperà a Uomini e Donne?

Dovesse questa notizia di fanta televisione diventare reale, Valeria dovrebbe salutare Pierluigi Diaco e alla sua posta del cuore per BellaMa‘. Attualmente è impegnata con Ne Vedremo Delle Belle. “È una bella avventura ma è molto impegnativa. Le discipline sono tante e quando siamo in studio si ha poco tempo per provare. Per esempio nella seconda puntata ho avuto difficoltà perché non avevo avuto tempo di provare la canzone per via di altri impegni. Mi sono ritrovata in diretta che non l’avevo mai fatta prima, mi riferisco alla canzone Cuoricini. Sono felice però di mettermi in gioco in questo programma perché sto imparando tante cose. E poi sono dell’idea che uno possa cavarsela anche con la simpatia”.

La rivelazione che spiazza

Alla domanda di SuperGuidaTv su un suo ipotetico coinvolgimento a Uomini e Donne, Valeria ha risposto in merito: “Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l’amore arriva quando si apre il cuore. Sicuramente in una situazione in cui si è costretti a guardare o a giudicare gli uomini si può trovare l’amore“.