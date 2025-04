Il contesto del talent show

Il talent show dedicato alle showgirl sta attirando l’attenzione del pubblico, non solo per le performance artistiche, ma anche per le dinamiche interne tra le concorrenti. La terza puntata ha visto la vittoria di Angela Melillo, ma il vero spettacolo si sta svolgendo dietro le quinte. Valeria Marini, una delle figure più iconiche del panorama televisivo, ha sollevato un polverone accusando le sue colleghe di bullismo. La tensione è palpabile e i social media si sono trasformati in un’arena di battaglia.

Le accuse di Valeria Marini

Valeria Marini ha utilizzato il suo profilo Instagram per esprimere la sua frustrazione, sostenendo che le altre concorrenti stiano cercando di sabotare il suo percorso. Secondo la Marini, le colleghe le lanciano frecciatine e la criticano per la sua presenza scenica, ritenuta ingombrante. In un video backstage, le concorrenti si sono mostrate poco solidali, con