A Peschiera Borromeo un nuovo centro di ristorazione Pellegrini

Milano, 15 mag. (askanews) – “Oggi per noi è un giorno importante. Correva l’anno 1982 quando mio padre scelse questo luogo per creare la nostra Central Food, che allora era un moderno centro di produzione dei pasti. Adesso invece è proprio il cuore pulsante del modello di ristorazione Pellegrini e siamo orgogliosi oggi di rinnovare il nostro legame con il territorio di Peschiera Borromeo attraverso la creazione di questo centro di produzione di pasti, ma anche un luogo di innovazione al servizio dell’accademia, delle innovazioni di processo e di prodotto che abbiamo l’obiettivo di realizzare”.

Lo ha dichiarato Valentina Pellegrini, presidente e amministratore delegato di Pellegrini SpA, a margine dell’inaugurazione del nuovo centro cottura dell’azienda a Peschiera Borromeo, in provincia di Milano. La struttura produrrà 7.000 pasti al giorno e prevede l’impiego di 50 addetti, attraverso un’attività di riqualificazione e valorizzazione del territorio.