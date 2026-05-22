Cannes, il Gala amfAR tra beneficenza, bellezza e glamour

Cannes, il Gala amfAR tra beneficenza, bellezza e glamour

Cannes, 22 mag. (askanews) – Tante le celebrities che come ogni anno hanno partecipato a Cannes al Gala dell’amfAR, l’American Foundation for Aids Research, per raccogliere fondi per la ricerca sull’Aids. Una serata benefica ma all’insegna del glamour, dello spettacolo e delle star, all’Hotel du Cap-Eden-Roc, con attori, sportivi, cantanti e modelle.Da Geena Davis, conduttrice della serata, a Rami Malek, Eva Longoria, Robbie Williams, Lizzo, Zara Larsson, Heidi Klum, fino al calciatore Paul Pogba.