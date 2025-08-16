In Sardegna, una ragazza di 17 anni ha rischiato la vita dopo essere stata punta da una vespa in spiaggia. La giovane ha subito un grave shock anafilattico, una reazione allergica improvvisa e potenzialmente letale, che ha reso necessario un intervento d’emergenza.

Punta da una vespa, in shock anafilattico: paura sulla spiaggia di Maladroxia

Durante il pomeriggio di Ferragosto, un episodio drammatico ha colpito la spiaggia affollata di Maladroxia, in Sardegna. Una giovane bagnante di 17 anni, di Carbonia, è stata punta da una vespa e in pochi minuti è entrata in shock anafilattico. L’allarme è scattato immediatamente con la chiamata al 118, mentre i presenti osservavano preoccupati la ragazza in difficoltà. La reazione improvvisa e pericolosa dell’insetto ha reso indispensabile un intervento rapido per salvare la vita della diciassettenne.

17enne punta da una vespa va in shock anafilattico: salvataggio in extremis con elicottero

Vista l’impossibilità di far atterrare l’elicottero sul posto, l’equipe medica partita dall’ospedale Brotzu di Cagliari ha optato per un’operazione ad alta precisione. Un medico è stato calato con il verricello tra i bagnanti e ha somministrato tempestivamente l’iniezione di epinefrina, frenando lo shock anafilattico.

Silvia Steri, la mamma della ragazza, ha commentato l’accaduto sotto il post del politico Fabio Usai: