Si è accasciata improvvisamente, stroncata da un malore fulminante, mentre era in casa con il figlio piccolo. Per la 41enne di Treviso non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso.

Poco prima di morire, Eleonora Bellati, 41 anni, aveva fatto sapere al compagno che avrebbe aspettato il risveglio del figlio più piccolo, Gregorio, per raggiungerlo a una festa.

Il marito, Paolo Ticcò, racconta che la donna soffriva di una cardiopatia monitorata con controlli regolari e che i medici non avevano ritenuto necessario un intervento nell’immediato.

“Le era stato consigliato un intervento in età avanzata, ma i medici le dicevano di non pensarci perché non era necessario ora”, ha dichiarato il marito.

Nel pomeriggio di sabato, preoccupato per la mancanza di risposta ai suoi messaggi, era rientrato a casa trovandola a terra, accanto al bambino di due anni e mezzo, in arresto cardiaco. Ha tentato a lungo di rianimarla, così come i sanitari del 118 arrivati poco dopo, ma per Eleonora non c’è stato nulla da fare.

Il piccolo Gregorio ha assistito impotente alla scena, rimanendo accanto alla madre fino all’arrivo dei soccorsi. La famiglia, segnata dalla tragedia, ha anche un altro figlio di nove anni, che in quel momento si trovava a casa di amici. Eleonora, molto conosciuta nel quartiere San Paolo di Treviso, era stata volontaria nel progetto pediatrico “Giocare in corsia” prima di dedicarsi alla maternità e, da circa un anno, lavorava nel settore assicurativo.

41enne stroncata da un malore sotto gli occhi del figlio di due anni: fissati i funerali

I funerali si terranno giovedì 14 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Paolo a Treviso. La comunità si stringerà attorno ai familiari per ricordare una donna generosa e attenta agli altri, stroncata da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.