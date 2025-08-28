Una giornata tranquilla si è trasformata in tragedia sulle colline modenesi: un uomo è stato punto da un insetto durante una passeggiata e ha subito un improvviso malore. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, la situazione si è rivelata fatale.

Tragico pomeriggio sulle colline di Castelvetro

Un pomeriggio che doveva essere una tranquilla passeggiata si è trasformato in tragedia per un uomo di 56 anni di Modena.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30 a Levizzano Rangone di Castelvetro, quando il 56enne, colto improvvisamente da un malore, ha costretto il compagno di escursione a chiamare i soccorsi. Ancora poco chiari i dettagli precisi dell’episodio, ma la situazione si è rivelata rapidamente critica.

Puntura d’insetto fatale: uomo di 56 anni muore nonostante il pronto intervento

L’uomo, secondo quanto riportato, sarebbe stato punto da un insetto, scatenando uno shock anafilattico. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, supportati dall’elisoccorso proveniente da Bologna, ma il luogo impervio ha reso difficile il soccorso.

Stabilizzato sul posto, il paziente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara a Modena. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici e i trattamenti somministrati, il 56enne è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Secondo le prime indiscrezioni, le condizioni preesistenti di salute della vittima potrebbero aver aggravato la gravità della reazione allergica.