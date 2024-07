L'uomo, allergico alla puntura delle vespe, ha provato a trovare rifugio in mare, ma è morto in acqua

Un uomo di 47 anni è morto a Crotone di shock anafilattico dopo essere stato punto da uno sciame di vespe.

L’attacco dello sciame

La vittima era un uomo di 47 anni ucraino di professione ingegnere che spesso viaggiava in vari paesi europei per lavoro. In questo periodo aveva deciso di fermarsi alcuni giorni a Crotone, ospite di familiari.

La tragedia è avvenuta in una spiaggia libera nel sud della città calabrese. L’uomo, che sapeva di essere allergico alla puntura delle vespe, è stato assalito da uno sciame. Per cercare di sfuggire alla puntura degli insetti, fuoriusciti dalla vegetazione poco distante da lui, si è gettato in mare, ma non ha funzionato.

La morte per shock anafilattico

Nonostante il tentativo di salvarsi in acqua, per il 47enne non c’è stato nulla da fare: è morto in mare per uno shock anafilattico causato dalle punture di vespe. Sul posto è intervenuto il personale del 118, della Questura e dei Vigili del fuoco. Anche l’arrivo dell’elisoccorso, fermo al porto di Crotone è stato inutile.

I primi soccorritori hanno dovuto inoltre faticare parecchio per recuperare il corpo data la presenza ancora invadente dello sciame che ha punto il personale.