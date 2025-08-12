Paura a Grado: bimba di 6 anni risucchiata dal sifone della piscina, rischia di annegare

La piccola era in vacanza con la famiglia quando è stata risucchiata dal sifone nella piscina riservata agli adolescenti.

La piccola si trovava in un camping in vacanza con la famiglia quando è stata risucchiata dal sifone della piscina riservata agli adolescenti. Grazie all’intervento dei presenti, ovvero il nonno, il bagnino e due turisti, la piccola è stata tratta in salvo, scongiurando quindi che annegasse. La bambina è stata portata in ospedale a Udine, al Santa Maria la Misericordia con l’elisoccorso e non sarebbe in pericolo di vita.

Bimba di 6 anni risucchiata dal sifone della piscina: indagini in corso

Avrebbe potuto essere l’ennesima tragedia in acqua, sono infatti tantissimi i bimbi annegati quest’estate. Per fortuna per la bimba di 6 anni risucchiata dal sifone della piscina è finita bene, grazie all’intervento dei presenti che sono riusciti a trarla in salvo. I carabinieri, giunti sul posto, hanno intanto già avviato le indagini per capire cosa sia successo esattamente. La piscina è stata messa sotto sequestro.