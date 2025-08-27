Paura per un bambino di 6 anni morso da una vipera: come sta ora

Momenti di grande paura ieri pomeriggio, quando un bambino di soli 6 anni è stato morso da una vipera mentre giocava nel giardino di casa a Sinalunga, in provincia di Siena. Immediatamente soccorso, il piccolo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Secondo le prime informazioni, non è ancora chiaro se il piccolo abbia incontrato il serpente per caso o se si sia avvicinato per curiosità, ma il morso è stato rapido e improvviso, scatenando subito la paura tra i familiari. L’allarme è stato immediato: i genitori hanno contattato il 118, preoccupati per le possibili conseguenze del veleno.

Il piccolo è stato trasferito con urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze grazie all’intervento dell’elisoccorso Pegaso, attivato dalla centrale operativa del 118 per garantire il massimo della sicurezza e della rapidità. Fortunatamente, le prime cure somministrate dai medici avrebbe permesso un rapido miglioramento delle condizioni del bambino, che è stato stabilizzato e monitorato attentamente.