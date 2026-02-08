L’Intelligenza Artificiale colpisce proprio tutte le persone dello spettacolo, e non solo. A esserne vittime la conduttrice tv e ambientalista Licia Colò, 63 anni, e la figlia ventenne Liala Antonino. Ecco cosa è successo.

Licia Colò e la figlia Liala modificate con l’AI: “Vergognoso. Noi non mangiamo polpi”

Cosa è successo alla nota conduttrice tv Licia Colò, 63 anni, e sua figlia ventenne Liala Antonino? Sul web sono circolati articoli con gallery fotografiche che ritraggono mamma e figlia su una spiaggia bianchissima, con tanto di muta da sub, sorridenti e soddisfatte dopo essere andate a caccia di polpi!

La denuncia social

Subito dopo Licia Colò e sua figlia Liala hanno spiegato pubblicamente tramite un post Instagram per smentire quanto accaduto. “Hanno preso una nostro foto andata in onda a Verissimo e ovviamente è un falso, una cosa vergognosa che ci ferisce nel nostro intimo perché noi non mangiamo polpi”, è quanto ha spiegato la conduttrice, da sempre ambientalista convinta e sempre in difesa degli animali.

Licia Colò e la difesa degli animali

La nota conduttrice tv ha rinnegato la foto pubblicata sui social sottolineando che si tratta di un falso. “Il polpo è un animale intelligentissimo e noi facciamo campagne per promuovere la loro protezione”. Così spiega che si è trattata di una foto modificata con l’AI.

Così la figlia Liala: “Ragazzi, pensiamo a quando ad essere trasformate in fake news, grazie all’intelligenza artificiale, sono le notizie di attualità o la pornografia. Ci sarà mai un limite a tutto questo o dobbiamo iniziare a domandarci se tutto è vero o finto?”.