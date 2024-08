Licia Colò ha confessato di aver scoperto di avere una sorella quando è morto suo papà. Si chiama Gioia ed è nata nel corso di una relazione giovanile di suo padre.

Licia Colò ha una sorella: la scoperta dopo la morte del padre

Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, Licia Colò si è raccontata senza filtri. Tra le tante cose, la conduttrice ha svelato di avere una sorella, di cui ha scoperto l’esistenza quando è morto suo papà. Si chiama Gioia e oggi può considerarla un’amica.

Il racconto di Licia Colò

Licia Colò ha raccontato:

“Ho scoperto una sorella dopo la morte di mio papà. Mio padre ha scoperto che esisteva Gioia quando lei era già grande. È nata prima che lui incontrasse mia madre. Ci siamo conosciute quando è mancato, tre anni fa“.

La conduttrice ha incontrato la sorella per la prima volta nel 2021, quando suo padre Giancarlo è venuto a mancare.

Licia Colò: il rapporto con la sorella

I genitori di Licia, Marta e Giancarlo, si sono separati quando lei era molto giovane. Non si è sentita abbandonata e ha avuto un ottimo rapporto con entrambi. Forse è anche per questo che quando ha scoperto di avere una sorella non è rimasta scioccata. Ha raccontato: