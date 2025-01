Un nuovo tentativo di sabotaggio alla rete ferroviaria alimenta l’ipotesi, sempre più concreta, che gli incidenti sospetti siano frutto di un’azione coordinata. Dei criminali avrebbero forzato l’ingresso che ospita la centralina elettrica dei treni a Roma Aurelia, tentando invano di abbattere la porta blindata che protegge i macchinari.

Nuovo sabotaggio alle Ferrovie: tentato sfondamento alla centralina di Roma Aurelia

Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, nella notte sarebbe stato tentato un assalto alla stanza che ospita la centralina elettrica dei treni a Roma Aurelia. I malintenzionati hanno cercato senza successo di forzare la porta blindata che protegge i macchinari. I danni sarebbero stati limitati: alcuni paletti della recinzione sono stati divelti e alcuni componenti dell’allarme volumetrico sono stati danneggiati per compromettere il sistema di controllo.

Sul luogo dell’incidente sarebbero stati ritrovati martelli e cacciaviti, e Ferrovie dello Stato ha già sporto denuncia. La centralina è fondamentale per il funzionamento della rete ferroviaria che collega la Capitale, e un suo malfunzionamento potrebbe causare seri disagi alla circolazione dei treni.

Questo ennesimo tentativo di sabotaggio giunge a poche ore di distanza dalla scoperta di una catena per biciclette agganciata ai cavi della linea ferroviaria in Veneto, fortunatamente individuata in tempo.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini dopo il nuovo tentativo di sabotaggio

“Alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma, ritengo urgente informare il Parlamento. Confido di essere in Aula già questa settimana. Ringrazio donne e uomini del gruppo Fs che, dopo l’esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie”.

Lo scorso mercoledì, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta su presunti sabotaggi. I sospetti sollevati da Ferrovie dello Stato saranno esaminati dai magistrati, che avvieranno un fascicolo per fare luce sugli eventi che hanno interessato le linee ferroviarie. Incidenti, danni e, soprattutto, numerosi disagi e ritardi su tratte strategiche, in giorni e orari cruciali per la circolazione, con gravi ripercussioni sull’intera rete ferroviaria.