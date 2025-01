Guasto elettrico ferma i treni a Roma Termini: caos per i viaggiatori

Da circa un'ora la circolazione dei treni è sospesa per un guasto alla linea elettrica a Roma Termini.

A partire dalle 18:10, la circolazione dei treni è stata interrotta a causa di un guasto alla linea elettrica presso la stazione di Roma Termini. L’azienda informa che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la normale operatività.

Come segnalato da Infomobilità di Trenitalia, la circolazione ferroviaria è stata sospesa a causa di un guasto. Questo ha provocato ritardi e possibili cancellazioni per i treni di varie tipologie, Alta Velocità, Intercity e Regionali. Tuttavia, i tecnici sono già stati chiamati e sono al lavoro per ripristinare rapidamente la regolarità del servizio.

Treni fermi per guasto elettrico a Roma Termini: graduale ripresa

Trenitalia alle 19:00 ha comunicato che la circolazione ferroviaria sta riprendendo gradualmente. Tuttavia, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare un aumento dei tempi di percorrenza fino a 100 minuti. Inoltre, potrebbero verificarsi limitazioni di percorso, cancellazioni o deviazioni su itinerari alternativi.

Ecco l’elenco dei treni Alta Velocità direttamente coinvolti e attualmente fermi:

FR 9543 Torino P.Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

FR 9552 Salerno (14:45) – Torino P.Nuova (22:00)

FR 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:33)

FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50)

FR 9326 Roma Termini (18:25) – Torino P. Nuova (23:20)

FR 9660 Napoli Centrale (16:55) – Brescia (22:23)

Inoltre, alcuni treni Alta Velocità stanno fermando a Roma Tiburtina invece di Roma Termini: