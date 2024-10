Dalle 6:30 di mercoledì 2 ottobre, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Roma Termini e Roma Tiburtina a causa di un guasto sulla linea. Trenitalia ha comunicato sul proprio sito che i treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi.

Roma, guasto sulla linea Roma-Termini: treni in ritardo

Ferrovie dello Stato, contattata da Adnkronos, ha riferito che questa mattina si è verificata una disconnessione degli impianti nelle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina, ma il guasto è stato riparato. Tuttavia, la situazione a Roma Termini rimane ancora molto critica: tutti i treni sono in ritardo e i tempi di attesa vanno dai 60 minuti per i regionali fino ai 160 minuti per i treni ad Alta Velocità. All’ufficio informazioni, i viaggiatori si trovano ad affrontare file che possono arrivare fino a due ore di attesa.

La testimonianza di una signora in attesa

Una signora in fila ha reso nota la sua testimonianza tramite alcune dichiarazioni riportate da Leggo: “Sono in attesa da oltre un’ora, dovevo partire alle 9 e e ora al chiosco non so cosa aspettarmi: se avrò solo informazioni, indicazioni alternative o un rimborso”.

Le lamentele di Andrea Casu

Il deputato romano dem e vicepresidente della commissione Trasporti alla Camera, Andrea Casu, ha ha affermato che il guasto sul nodo di Roma ha causato un blocco totale, con la sospensione della circolazione e il fermo di tutti i treni. Ha sottolineato come l’assistenza digitale sia inesistente e ha previsto un’altra giornata di gravi disagi. Secondo Casu, i ritardi sono difficilmente quantificabili, così come i danni che colpiranno i passeggeri, aggiungendo che la sola certezza è la presenza del “peggior ministro dei Trasporti d’Europa”. Casu ha infine definito la situazione come una vera e propria emergenza nazionale.