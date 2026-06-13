Ligabue: Non condivido De Gregori, prendo posizione quando serve

Roma, 13 giu. (askanews) – Luciano Ligabue riparte dagli stadi per proseguire il trionfale anno di celebrazioni per il trentennale di “Certe notti” con il tour “La notte di certe notti”. Prima di salire sul palco dell’Olimpico incontrando i giornalisti ha risposto a una domanda sulla posizione presa recentemente da Francesco de Gregori che si era detto imbarazzato dai colleghi che prendono posizione pubblica su temi come Gaza, ha dichiarato: “Per me De Gregori è patrimonio della musica e cultura di questo paese, ma è anche tra i cantautori più liberi di pensiero, lo trovi dove non te lo aspetti.

Questa è una caratteristica che mi piace, ma detto questo, non condivido quel pensiero. La musica non deve per forza esprimersi, ma può farlo. Uno poi decide se ha voglia di farlo. Io ho sempre cercato di farlo attraverso le canzoni. Anche questa sera ci sarà “Il mio nome è mai più” io la faccio sempre da 27 anni e in ogni concerto ricordo che non c’è solo il massacro a Gaza, c’è l’Ucraina, c’è il Sudan, ci sono altri 56 conflitti in corso, ma era così anche all’epoca in cui è uscita quella canzone.

Il modo migliore per poterlo fare, pensandoci bene, è attraverso le parole quando sentiamo l’urgenza di farlo”.