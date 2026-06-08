Feci, formiche e cimiteri: viaggio tra i profumi più assurdi della fiera Esxence

Feci, formiche e cimiteri: viaggio tra i profumi più assurdi della fiera Esx...

Feci, formiche e cimiteri: viaggio tra i profumi più assurdi della fiera Esx...

Feci e frutti tropicali? O magari un profumo che richiama l’officina del meccanico, un funerale, secrezioni corporee varie o addirittura gli insetti. Se pensate che tutto questo sia disgustoso per una fragranza, meglio pensarci su due volte. Queste e tante altre sono alcune delle incredibili comb...

Feci e frutti tropicali? O magari un profumo che richiama l’officina del meccanico, un funerale, secrezioni corporee varie o addirittura gli insetti. Se pensate che tutto questo sia disgustoso per una fragranza, meglio pensarci su due volte.

Queste e tante altre sono alcune delle incredibili combinazioni scoperte esplorando gli stand di Esxence 2026, la fiera internazionale della profumeria artistica che si è appena conclusa a Milano e che, anche quest’anno, ha condotto l’olfatto in un viaggio tra suggestioni inattese e racconti fuori dagli schemi.

Tra cola ghiacciata, bubble tea e archetipi maschili, c’era davvero una fragranza per ogni curiosità.

https://www.youtube.com/shorts/UjumJi38oUQ