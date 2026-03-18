Champions League, le quattro qualificate: Arsenal, PSG, Real Madrid e Sporting

Arsenal, PSG, Real Madrid e Sporting sono le quattro squadre che avanzano ai quarti di Champions League dopo i ritorni degli ottavi: ecco come sono andate le partite e chi si è messo in mostra

La fase a eliminazione diretta della Champions League ha emesso nuovi verdetti: al termine delle gare di ritorno sono Arsenal, PSG, Real Madrid e Sporting a prendersi i posti nei quarti. Le partite hanno offerto aspetti tattici diversi, episodi decisivi e performance individuali che hanno inciso sull’esito dei doppie confronti.

In termini pratici i risultati chiave parlano chiaro: l’Arsenal ha battuto il Bayer Leverkusen all’Emirates, il PSG ha chiuso senza patemi il suo doppio incontro contro gli avversari del turno, il Real Madrid ha superato il Manchester City all’Etihad nonostante l’ampio vantaggio maturato all’andata, e lo Sporting ha staccato il pass con un risultato netto nel pomeriggio. Questi esiti rimodellano il tabellone e alzano il livello di attesa per i prossimi accoppiamenti.

Arsenal, gestione e concretezza

L’Arsenal, dopo l’1-1 dell’andata, ha sfruttato il fattore campo per imporre il proprio ritmo: la squadra londinese ha messo in mostra un approccio aggressivo e organizzato e ha saputo capitalizzare le occasioni. A sbloccare il match è stato Eze, mentre nella ripresa Rice ha chiuso il conto affiancando qualità a sostanza. L’interpretazione della gara è stata pragmatica: possesso orientato alla verticalità e coperture rapide in fase difensiva, elementi che hanno reso il Leverkusen poco incisivo sotto porta. L’esito finale, un 2-0 casalingo, consegna ai Gunners una qualificazione meritata e una sensazione di solidità in vista dei quarti.

Dettagli tattici

Nel corso della partita l’Arsenal ha alternato fasi di pressione alta a ripiegamenti ordinati, evidenziando un equilibrio che ha limitato gli spazi per le ripartenze avversarie. L’uso di triangolazioni rapide e cambi di gioco ha creato superiorità sulle fasce, mentre la compattezza del centrocampo ha impedito al Bayer di trovare il ritmo necessario per impensierire seriamente. Questo modello di gioco, basato su intensità e letture collettive, è stato decisivo per la qualificazione.

PSG, il dominio offensivo

Il PSG ha confermato la superiorità mostrata già al primo appuntamento chiudendo con un altro successo convincente in trasferta: il 3-0 del ritorno ha fatto seguito al 5-2 dell’andata, inframezzato da marcature siglate da Kvaratskhelia, Barcola e Mayulu. Pur in una partita mai in discussione, i parigini hanno messo in mostra una qualità offensiva notevole, alternando tocchi veloci e verticalizzazioni efficaci. La squadra ha dato l’idea di essere in forma e numericamente pronta per competere ai massimi livelli europei, con un reparto avanzato capace di incidere sia sulle palle alte sia sulle azioni in velocità.

Chiavi della vittoria

Il successo del PSG è nato dalla capacità di mantenere intensità per tutti i 90 minuti e dall’efficacia nelle transizioni offensive: il recupero palla alto e le combinazioni rapide hanno spezzato più volte le linee avversarie. Inoltre, la gestione dei cambi e la profondità della rosa hanno permesso di mantenere freschezza e dinamismo nel finale, elementi che spesso fanno la differenza nelle sfide a eliminazione diretta.

Real Madrid, la doppietta di Vinicius e l’espulsione che cambia tutto

Il match più discusso della serata è stato quello tra Manchester City e Real Madrid, chiuso 2-1 a favore degli spagnoli all’Etihad. L’incontro è rimasto segnato dall’episodio del 20′, quando l’arbitro ha espulso Bernardo Silva per un intervento con la mano sulla linea di porta, decisione poi confermata dal VAR: da quel momento il City è rimasto in dieci e la partita ha preso una piega obbligata. Dal dischetto Vinicius ha fatto centro, Haaland ha pareggiato ma nel recupero è stato ancora Vinicius a firmare il gol del definitivo 2-1. Il risultato finale si è sommato al 3-0 dell’andata, sancendo il passaggio del turno per il Real.

Protagonisti ed episodi

Oltre alla doppietta di Vinicius, il confronto ha evidenziato la capacità del Real di sfruttare le situazioni chiave: il rigore trasformato e il guizzo finale sono stati determinanti, mentre in porta il cambio a partita in corso ha portato Lunin, che ha parato diverse situazioni per preservare il vantaggio. Dal canto suo il City ha mostrato reazioni di orgoglio e numerose occasioni nonostante l’inferiorità numerica: la squadra di Guardiola ha continuato a tentare la rimonta ma è stata frenata da episodi decisivi e da un avversario cinico nei momenti topici.

Sporting e conclusione sul tabellone

Nel pomeriggio lo Sporting ha completato la propria qualificazione con un netto 5-0 al Bodo Glimt, risultato che non lascia spazio a interpretazioni e offre agli uomini di mister la possibilità di affrontare i quarti con fiducia. Con Arsenal, PSG, Real Madrid e Sporting certe della loro presenza, il tabellone si prepara a offrire scontri ad alto tasso tecnico e grande equilibrio. Le prossime sfide metteranno alla prova la consistenza difensiva e la capacità di capitalizzare le occasioni nei momenti decisivi, elementi che hanno fatto la differenza negli ottavi.

Che cosa aspettarsi

Il cammino verso le semifinali si prospetta intenso: le quattro qualificate hanno mostrato punti di forza differenti — dalla concretezza dell’Arsenal al potenziale offensivo del PSG, fino alla capacità del Real di sfruttare gli episodi — e ora attendono gli accoppiamenti dei quarti che promettono spettacolo e tensione. In Champions League, come sempre, saranno i dettagli a decidere il destino delle squadre.