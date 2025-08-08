Il drammatico incidente mortale si è verificato sull’autostrada A1, coinvolgendo un tir che ha perso il controllo in circostanze ancora da chiarire. Nelle ultime ore è emerso un video esclusivo che mostra il conducente del camion pochi istanti prima dello schianto fatale con l’ambulanza. Le immagini, che stanno facendo il giro della rete, sollevano nuove domande sulla dinamica dell’incidente e sulla condotta del camionista, al centro delle indagini delle autorità competenti.

Incidente mortale sull’A1, autista del tir ricoverato in ospedale e lo stato delle indagini

L’autista, Fabio Misto, 58 anni, residente a Cuneo e originario di Savona, è attualmente ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze, dove dovrà affrontare un intervento all’anca. Il suo avvocato ha riferito che il cliente è sconvolto e ha dichiarato di non ricordare nulla della dinamica dell’incidente. Gli esami tossicologici sono in corso, ma finora sembrerebbe esclusa la presenza di alcol o sostanze psicotrope.

L’inchiesta, coordinata dal pm Francesca Eva, procede per omicidio stradale plurimo. Le prime verifiche indicano che il tir viaggiava tra gli 80 e i 100 km/h; in corso sono anche accertamenti su tachigrafo e cellulare per ricostruire dettagliatamente quanto accaduto, tra cui l’eventuale frenata prima dell’impatto.

Intanto, al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena si sono concluse le autopsie sui corpi di Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari, le tre vittime del tragico incidente avvenuto nei pressi del casello di Valdarno. Le autorità sono impegnate per assicurare il rientro delle salme entro la mattinata di domani, venerdì, al fine di evitare il rinvio dei funerali previsti per sabato mattina.

Incidente mortale sull’A1, l’autista del tir ripreso prima dello schianto: il video drammatico

Un breve filmato pubblicato su YouTube mostra l’autista del tir coinvolto nel tragico incidente sull’autostrada A1, nel tratto aretino dell’Autosole, pochi minuti prima dello schianto fatale. Nel video, girato in modalità selfie e con data e ora sovrimpressi (4 agosto, circa le 10:49), si vede il conducente ascoltare la musica mentre abbassa ripetutamente la testa e distoglie lo sguardo dalla strada.

Il video risalirebbe a circa un quarto d’ora prima dell’impatto in cui il tir ha travolto l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, causando la morte di due volontari, Gianni Trappolini e Giulia Santoni, e del paziente Fabio Lovari.

Non è ancora chiaro se il filmato sia stato pubblicato in diretta o caricato successivamente, né se sia stato effettivamente registrato dall’autista proprio in quel momento. La clip fa parte di una serie di oltre 900 video caricati sul suo canale YouTube, molti dei quali sembrano girati durante la guida del tir, suggerendo una possibile abitudine a filmarsi mentre è al volante. Tuttavia, al momento, questi filmati non costituiscono prova che l’autista stesse riprendendo o postando contenuti durante l’incidente.