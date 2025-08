Un tragico incidente sull’autostrada A1 nell’aretino ha scosso profondamente la comunità. In memoria delle vittime, circa mille persone hanno partecipato a una fiaccolata per rendere omaggio e portare solidarietà alle famiglie colpite. Tra loro, il papà di Giulia Santoni, giovane volontaria scomparsa, ha voluto condividere con commozione le parole sul coraggio e la passione della figlia, che in vita ha sempre fatto ciò che amava.

Maxi tamponamento sull’A1: tre morti, tra cui due volontari

Lunedì 4 agosto, intorno alle 11:10, un tragico incidente si è verificato sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, in direzione nord. Un camion avrebbe invaso la corsia opposta, travolgendo un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini.

Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente. La Polizia Stradale ha sequestrato la “scatola nera” del tir coinvolto, un cronotachigrafo digitale che registra dati come velocità, percorrenza, tempi di guida e riposo, oltre a eventuali anomalie. L’analisi di queste informazioni potrà chiarire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti la tragedia, sciogliendo dubbi su un’eventuale mancata frenata o guasto tecnico.

Sono al vaglio anche le verifiche sul telefono cellulare del conducente, un uomo di 57 anni, per accertare se fosse distratto dall’uso improprio del dispositivo durante la guida. Attualmente, il camionista è ricoverato all’ospedale di Careggi. Subito dopo l’incidente, è stato sottoposto a test per alcol e sostanze stupefacenti per verificare la sua condizione di lucidità al volante. Non si esclude inoltre l’ipotesi di un malore, che sarà approfondita dai medici. L’uomo è indagato per omicidio stradale plurimo e lesioni.

Tragico incidente in A1: la fiaccolata per le vittime

Ieri sera a Terranuova Bracciolini (Arezzo) oltre mille persone hanno partecipato a una fiaccolata silenziosa in memoria delle tre vittime del drammatico incidente avvenuto lunedì mattina sull’autostrada A1, nel tratto aretino.

A perdere la vita sono stati Giulia Santoni, 23 anni, volontaria della Misericordia; Gianni Trappolini, 56 anni, impegnato da 35 anni nell’associazione; e Franco Lovari, 75 anni, paziente trasportato sull’ambulanza travolta da un tir.

I corpi si trovano nell’obitorio dell’ospedale San Donato di Arezzo, mentre il pubblico ministero Francesca Eva deciderà se disporre l’autopsia. Nel frattempo, il lutto cittadino prosegue e durerà fino ai funerali, probabilmente fissati per venerdì.

Incidente sull’A1 nell’Aretino: le parole del papà della volontaria Giulia Santoni

Il papà di Giulia Santoni, intervistato per il Corriere Fiorentino, ha raccontato la drammatica mattinata di lunedì 4 agosto. Durante la pausa pranzo, una collega gli ha mostrato sul cellulare la notizia di un incidente avvenuto sull’A1, e la vista della foto di un’ambulanza gli ha immediatamente fatto gelare il sangue. Subito dopo ha tentato di mettersi in contatto con Giulia, senza ricevere risposta, quindi ha chiamato la ex moglie, che gli ha risposto in lacrime, permettendogli di comprendere subito la gravità della situazione.

Riguardo all’incidente, ha detto di non nutrire rancore nei confronti dell’autista del tir: