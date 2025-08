Sono state identificate le vittime del terribile incidente di questa mattina sull’A1 tra Arezzo e Valdarno, quando un camion ha invaso la corsi di marcia opposta, travolgendo i veicoli in arrivo, tra cui un’ambulanza.

Incidente sull’A1 tra Arezzo e Valdarno: identificate le vittime, ecco chi erano

Questa mattina c’è stato un terribile incidente stradale sull’A1, tra Arezzo e Valdarno, quando un camion ha invaso la corsia opposta di marcia travolgendo i veicoli in arrivo, tra cui un‘ambulanza.

Sono tre i morti, viaggiavano tutti sul retro dell’ambulanza, due volontari e un paziente. Le vittime sono appena state identificate, i due volontari si chiamavano Gianni Trappolini e Giulia Santoni. Non sono invece state rese note le generalità del paziente deceduto. Gianni Trappolini aveva 56 anni, era sposato e, prima di diventare volontario, era dipendente della Misericordia di Terranuova Bracciolini. Giulia Santoni invece aveva 23 anni e faceva il Servizio Civile. Viveva con la madre a Terranuova Bracciolini ed era studentessa all’Università di Firenze. Ricordiamo anche che nell’incidente, che ha visto coinvolti oltre all’ambulanza e al camion, anche un caravan e tre auto, sono rimaste ferite 15 persone, tra cui il conducente del tir, ora in gravissime condizioni.

Incidente sull’A1 tra Arezzo e Valdarno: “Morti mentre portavano aiuto”

Il coordinamento delle Misericordie fiorentina ha espresso il suo cordoglio per la morte di Gianni Trappolini e Giulia Santoni nell’incidente di questa mattina sull’A1: “morti mentre erano in servizio, mentre portavano aiuto. Non li dimenticheremo. Li porteremo con noi, in ogni servizio, in ogni gesto di cura.” Queste invece le parole del sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni: “non ci sono parole che possono accompagnare. Solo lacrime. Giulia e Gianni, persone splendide che vivevano la quotidianità come servizio agli altri. Un dolore infinito.” Anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “esprimo il più profondo cordoglio della Regione Toscana ai familiari delle vittime e rivolgo un pensiero commosso e un’abbraccio a tutta l’organizzazione della Misericordia di Terranuova Bracciolini, così pesantemente colpita da questa tragedia.”