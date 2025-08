Terribile incidente stradale questa mattina, 4 agosto 2025, all’alba, sull’Autostrada A1 in zona San Donato. Grave un 40enne. Ecco cosa è successo.

Questa mattina, 4 agosto 2025, intorno alle ore 6.30, si è verificato un terribile incidente stradale sull’Autostrada A1, nel tratto delle uscite di San Donato Milanese e San Giuliano.

Al momento sono poche le informazioni, pare sia coinvolto solamente un mezzo pesante ma il tutto è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità e, per consentire tutte le operazioni del caso, si sono create code chilometriche.

Come detto in precedenza, sono poche al momento le informazioni circa il terribile incidente stradale di questa mattina sull’Autostrada A1, zona San Donato Milanese. Sappiamo che sicuramente è rimasto coinvolto un mezzo pesante ma non è chiaro al momento se ci siano altri mezzi coinvolti nel sinistro. Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di San Donato. Al momento non risultano altre persone ferite. Le autorità stanno indagando al fine di capire l‘esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.