Camion fuori controllo precipita da un cavalcavia in direzione Catania: elisoccorso in azione, traffico paralizzato.

Un grave incidente si è verificato oggi sull’autostrada A19, quando un camion ha improvvisamente perso il controllo, precipitando oltre il bordo della carreggiata dopo essere uscito di strada. L’episodio ha suscitato grande paura tra gli automobilisti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Tragico incidente sull’A19: camion esce di strada e precipita dal cavalcavia

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A19 Catania-Palermo, vicino allo svincolo di Gerbini, nel territorio di Paternò, in direzione Catania. Secondo le prime ricostruzioni, un camion ha perso il controllo, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico, precipitando dal cavalcavia in contrada Sferro. Il veicolo è uscito di strada, suscitando immediata preoccupazione tra gli automobilisti.

Dramma sull’A19: intervento d’emergenza e disagi al traffico

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dalle lamiere, e l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze per trasferire l’autista gravemente ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.

La Polizia Stradale e il personale Anas stanno gestendo la situazione, mentre il tratto autostradale in direzione Palermo, al km 170+400, è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Il traffico sta subendo forti rallentamenti, con uscita consigliata allo svincolo di Catenanuova e rientro a Gerbini tramite la Strada Statale 192.