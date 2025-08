All’alba, incidente sulla statale 274 con due militari coinvolti: il bilancio è pesante. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica.

Questa mattina, all’alba, la statale 274 è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto guidate da militari. Lo scontro, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha causato conseguenze drammatiche, lasciando un bilancio pesante che ha colpito profondamente la comunità e le forze armate.

Tragico incidente sulla statale 274: indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase, incaricati di effettuare i rilievi e avviare le indagini per stabilire le responsabilità e accertare quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta. Su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, entrambi i veicoli sono stati sequestrati per accertamenti, come previsto nei casi di omicidio stradale.

Incidente sulla statale 274: scontro tra auto di due militari, bilancio pesante

Un tragico incidente si è consumato questa mattina all’alba lungo la statale 274, nei pressi di Presicce-Acquarica, coinvolgendo due veicoli condotti da militari. Lo scontro frontale, avvenuto intorno alle 6, ha causato la morte di Giovanni Sarinelli, 58enne di Giuliano di Castrignano del Capo, sottufficiale della Marina militare in servizio presso il Battaglione San Marco di Brindisi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, la Fiat Tipo guidata da un giovane carabiniere di 22 anni, originario di Bari e impiegato per l’estate a Castrignano del Capo, procedeva verso Santa Maria di Leuca. La Ford Focus, invece, era guidata del sottufficiale deceduto e viaggiava in direzione opposta, verso nord. Le cause dell’impatto, violento e fatale, sono al momento al vaglio delle autorità.

I soccorsi, prontamente allertati da altri automobilisti di passaggio, sono intervenuti rapidamente con l’ausilio di mezzi sanitari e vigili del fuoco. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, per Sarinelli non c’è stato nulla da fare. La salma del sottufficiale sarà trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia dal medico legale incaricato dall’autorità giudiziaria.

Il giovane militare dell’Arma, invece, è stato trasportato all’ospedale di Casarano, dove è stato sottoposto a controlli; le sue condizioni non destano preoccupazioni.