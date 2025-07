Incidente Torino-Bardonecchia, auto contromano provoca un tragico bilancio: traffico in tilt. I primi aggiornamenti.

Paura e tragedia sull’autostrada Torino-Bardonecchia, dove nel pomeriggio di oggi un’auto che procedeva contromano ha provocato un violento incidente frontale. Il bilancio è pesantissimo.

Incidente mortale sulla Torino-Bardonecchia: traffico in tilt

In seguito al grave incidente, il traffico lungo l’autostrada A32 è stato parzialmente deviato sulle due statali adiacenti, sotto la gestione congiunta del personale Sitaf e degli agenti della polizia stradale di Susa.

Dalle 15:30, il tratto compreso tra gli svincoli di Borgone e Bussoleno-Chianocco – poco meno di otto chilometri – è stato chiuso in entrambe le direzioni per circa mezz’ora, per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi.

Successivamente, la circolazione è ripresa soltanto in direzione Torino, mentre la carreggiata nord, verso Bardonecchia, è rimasta interdetta al traffico, con uscita obbligatoria allo svincolo di Borgone. La situazione ha causato significativi disagi alla circolazione: si segnalano rallentamenti e code fino a 2-3 chilometri, soprattutto in prossimità dell’autoporto di Susa e dello svincolo di uscita obbligatoria. La carreggiata in direzione Torino è rimasta invece regolarmente percorribile, senza particolari criticità.

Incidente mortale sulla Torino-Bardonecchia: auto contromano, bilancio drammatico

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A32 Torino-Bardonecchia-Frejus, nei pressi dello svincolo di Borgone Susa. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, una delle due vetture coinvolte avrebbe imboccato la carreggiata in senso contrario, procedendo in direzione Torino sulla corsia opposta, destinata al traffico diretto verso la Francia. La dinamica ha portato a un violento scontro frontale tra i due mezzi.

A perdere la vita sarebbe stata un’anziana di oltre ottant’anni, passeggera di una Fiat Panda contromano, deceduta sul colpo. Il conducente della stessa vettura, anch’egli ultraottantenne, sarebbe stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino. Un uomo di circa trent’anni, che si trovava a bordo dell’altro veicolo coinvolto, sarebbe stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli con ferite di lieve entità. Altre due persone sono rimaste ferite nello scontro. Secondo le prime ricostruzioni, il bilancio al momento è di un morto e tre feriti.