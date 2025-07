Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità locale di Bari nella giornata di oggi, quando uno scontro tra un’auto e una moto si è trasformato in una tragedia.

Grave incidente tra auto e moto: indagini in corso e lutto cittadino

Le forze dell’ordine di Conversano hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro, raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La strada è stata chiusa per ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La tragedia ha profondamente scosso l’intera comunità locale: il sindaco Giuseppe Lovascio ha espresso il proprio dolore e ha annunciato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale del giovane Antonio, in memoria di questa prematura e dolorosa perdita.

Grave incidente tra auto e moto: drammatico epilogo per Antonio, morto a 17 anni

Nella mattinata di oggi, mercoledì 30 luglio, in via Vernaleone, nel centro di Conversano (Bari), un grave incidente ha causato la morte di Antonio Di Cristo, un giovane di 17 anni. Il ragazzo viaggiava come passeggero su una moto guidata da un coetaneo di 28 anni quando, per motivi ancora da accertare, il mezzo si è scontrato violentemente con un’utilitaria condotta da un uomo di 80 anni.

L’impatto è stato fatale per Antonio, che è deceduto sul colpo. Il conducente della moto è stato trasportato in condizioni critiche al Policlinico di Bari, mentre l’anziano automobilista, sotto shock, è stato soccorso e ricoverato a Monopoli.