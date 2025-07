Tragedia sull’isola di Pago, in Croazia, dove un ragazzo di 19 anni di Bergamo, Pietro Adobati, è morto a seguito di un incidente col quad. Il giovane era in vacanza con gli amici per festeggiare il diploma di maturità.

Croazia, tragico incidente con il quad: ragazzo 19enne muore mentre festeggiava la maturità

Aveva solamente 19 anni Pietro Adobati, il ragazzo morto in un incidente col quad sull’isola di Pago, in Croazia. Il terribile incidente è avvenuto ieri sera, 29 luglio 2025. Dopo aver sbandato, il quad ha invaso la corsia opposta ed è stato centrato in pieno da un auto con targa tedesca, con alla guida una donna di 44 anni. Pietro è morto sul colpo, a nulla è servito l’intervento dei soccorsi. La polizia croata sta indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità. Pietro Adobati era in Croazia con gli amici per festeggiare il diploma di maturità.

Croazia, tragico incidente col quad: chi era Pietro Adobati

Pietro Adobati ha perso la vita in Croazia in un incidente col quad. Viveva a Nembro, in provincia di Bergamo e aveva appena conseguito la maturità al liceo Amaldi di Alzano Lombardo. Era in vacanza con gli amici, i quali hanno subito avvisato i familiari del ragazzo che sono partiti subito per la Croazia. Pietro giocava da tanti anni nell’A.s.d. David dell’oratorio di Nembro, ecco come lo ricorda l’ex curato Don Matteo Cella: “era un ragazzo brillante, ha sempre frequentato la parrocchia, aveva preso esempio dai fratelli più grandi e dalla famiglia, che in oratorio erano delle colonne importanti.”