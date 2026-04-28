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Torna Forum comunicazione, tema 2026 il 'tone of voice' delle organizzazioni

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(Adnkronos) - Torna ad Assolombarda il Forum comunicazione, giunto alla sua XIX edizione: l'evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione italiana – For human relations, che dal 2008 costituisce la piattaforma di contenuti e relazioni più ...

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(Adnkronos) – Torna ad Assolombarda il Forum comunicazione, giunto alla sua XIX edizione: l’evento di punta per la comunicazione d’impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione italiana – For human relations, che dal 2008 costituisce la piattaforma di contenuti e relazioni più estesa nel suo settore. Il tema scelto per questa edizione è ‘Tone of voice: la voce delle organizzazioni tra linguaggio, fiducia e tecnologia’.

Una scelta che non è soltanto tematica, ma strutturalmente anticipatoria: nell’epoca dell’iperconnessione e della proliferazione degli strumenti generativi, la voce con cui un’organizzazione si esprime non è più un dettaglio stilistico, ma un’infrastruttura strategica, capace di generare o erodere fiducia, di orientare o disperdere la percezione dei pubblici, di riflettere o contraddire i valori dichiarati. 

Il formato della XIX edizione conferma e amplifica la struttura ibrida e multi-formato che contraddistingue il Forum: una main session in Auditorium da 400 posti, con talk show e innovation speech a contenuto strategico e prospettico, registrati e pubblicati in differita su ComunicazioneItaliana.Tv; una sala phygital per contenuti ad alto tasso di innovazione; una sala workshop per sessioni pratiche e laboratoriali; l’Executive circle, spazio riservato ai C-level per conversazioni ad alta densità decisionale e i tavoli tematici, format partecipativo che genera confronto diretto tra professionisti su specifiche direttrici del settore. 

La plenaria inaugurale – ‘Tone of voice | L’infrastruttura invisibile della leadership per orientare l’impresa’, sarà condotta da Giuseppe De Bellis, direttore editoriale di SkyTg24 ed executive vice president di Sky Italia, e vedrà la partecipazione di figure di primo piano della comunicazione industriale e istituzionale italiana.

Tra i protagonisti confermati: Karim Bruneo (corporate communication, public affairs and sustainability director, Haier Europe), Fabio Caporizzi (direttore relazioni esterne e istituzionali, Conad consorzio nazionale), Roberto Leonelli (ceo, Publicis groupe), Erika Mandraffino (director comunicazione esterna, Eni), Renato Vichi (Group head institutional affairs and external communication, Intesa Sanpaolo) e Antonella Sada (head of public affairs, brand & communications and sustainability, Dhl express Italy). 

Il programma prevede inoltre un face to face sul tema ‘Speak to lead — Parlare per guidare: la nuova grammatica della leadership’, con Livio Vanghetti (direttore relazioni esterne, Confindustria) e Alessandro Iozzia (partner – Italy office head, Brunswick group); un talk show su ‘Policy voice | Anticipare la crisi: il valore strategico della comunicazione’, con Cristina Parenti (executive vice president external relations & communication, Edison) e Francesca Baldini (executive vice president, Weber Shandwick); e un confronto di grande valore storico-editoriale dedicato ai 150 anni del Corriere della Sera, con Antonio Calabrò (presidente Fondazione Assolombarda) e Venanzio Postiglione (vicedirettore, Corriere della Sera). 

La XIX edizione si avvale di un ecosistema di partnership di primo livello.

Main media partner è Adnkronos. Official partner: B2You Altroconsumo, Spencer & Lewis, Storyfactory. Content partner: Sailing challenge, Volocom. Content partner Dicto Ai, Forum partner: Datapizza, Fma hub, The fool, Weber Shandwick, Wh factory. Media partner: Euroborsa, Fasi.eu. L’evento si svolge in collaborazione con Assolombarda.
Sito ufficiale: comunicazioneitaliana.it/eventi/forum-comunicazione-2026
 

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