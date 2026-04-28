Home > Flash news > 'La buona stella' vince la prima serata, La Ruota batte Affari Tuoi

'La buona stella' vince la prima serata, La Ruota batte Affari Tuoi

la buona stella vince la prima serata la ruota batte affari tuoi 2

(Adnkronos) - 'La Buona Stella' ha vinto la prima serata di ieri, 27 aprile, con il 17,3% di share. L'ultima puntata della fiction di Rai1 con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi ha incollato allo schermo 2.736.000 telespettatori. Su Canale 5, 'I Cesaroni – Il Rit...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – ‘La Buona Stella’ ha vinto la prima serata di ieri, 27 aprile, con il 17,3% di share. L’ultima puntata della fiction di Rai1 con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi ha incollato allo schermo 2.736.000 telespettatori. Su Canale 5, ‘I Cesaroni – Il Ritorno’ ha radunato 2.140.000 telespettatori, pari al 15,2%.

Su La7, ‘La Torre di Babele’ ha totalizzato 1.024.000 telespettatori e il 5,7%. 

Fuori dal podio, su Italia 1 ’97 minuti’ ha segnato 955.000 telespettatori e il 5,4%. Su Rete 4, ‘Quarta Repubblica’ ha totalizzato 759.000 telespettatori e il 6,3%. Su Tv8, ‘GialappaShow’ ha intrattenuto 753.000 telespettatori e il 5,4%. Su Rai2, ‘The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno’ è stato visto da 714.000 telespettatori pari al 4,8%.

Sul Nove ‘Little Big Italy’ ha segnato 584.000 telespettatori e il 3,5%. Su Rai3, ‘Newsroom’ ha ottenuto 540.000 telespettatori e il 3.9%. 

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 5.027.000 telespettatori e il 24,2%. Su Rai1, ‘Cinque Minuti’ ha registrato 4.051.000 telespettatori e il 21,4%, mentre ‘Affari Tuoi’ 4.874.000 telespettatori e il 23,4%. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)