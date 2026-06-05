Private AI: l'intelligenza artificiale al servizio della sovranità aziendale

Il futuro dell’innovazione d'impresa passa per l'integrazione di soluzioni capaci di elaborare dati complessi in totale sicurezza, proteggendo il patrimonio informativo e ottimizzando i flussi di lavoro quotidiani. In questa intervista, Marco Astori, Country Manager di Asus Italy, ci guida alla sc...

Il futuro dell’innovazione d’impresa passa per l’integrazione di soluzioni capaci di elaborare dati complessi in totale sicurezza, proteggendo il patrimonio informativo e ottimizzando i flussi di lavoro quotidiani. In questa intervista, Marco Astori, Country Manager di Asus Italy, ci guida alla scoperta della Private AI e delle nuove frontiere tecnologiche che consentono alle aziende di implementare modelli di linguaggio avanzati direttamente sui propri PC, coniugando efficienza operativa e sovranità digitale.

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