Lutto inaspettato nelle ultime ore, lacrime per una delle star del programma targato Sky

La nuova edizione del programma tv targato Sky “Pechino Express“ è appena cominciata e già è arrivata una tragica notizia, che coinvolge uno dei volti più amati della trasmissione. Di chi stiamo parlando?

Pechino Express, al via la nuova edizione

“Pechino Express“ è uno dei programmi più amati in assoluto, perché in grado di abbinare avventura e imprevedibilità e di tenere lo spettatore attaccato al teleschermo. La nuova edizione, che ha per sottotitolo “Fino al tetto del mondo”, è partita lo scorso 6 di marzo, con alla conduzione Costantino Della Gherardesca e Gianluca “Fru” Colucci. I Paesi visitati saranno Nepal, Filippine e Thailandia.

Pechino Express, la tragica notizia: è morta una delle star più amate del programma

La nuova edizione di “Pechino Express” è cominciata dunque da qualche giorno e già è arrivata una tragica notizia. Lutto improvviso per uno dei volti più iconici del programma, ovvero Paola Barale che ha perso l’amata mamma Carla Morra, dopo una lunga malattia. Ma ecco le parole della stessa Barale su Instagram: “Mammina, oggi in tanti ti abbiamo accompagnato nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo è un video di qualche anno fa, quando il tuo percorso difficile era già in salita purtroppo. Mi piace ricordarti così quanto ti stuzzicavo.”