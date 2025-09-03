Sonia Bruganelli in questi anni è andata oltre il ruolo di produttrice tv. Prima come opinionista del Grande Fratello Vip (nel 2021 e 2022) e poi a Ballando Con le Stelle, l’ex moglie di Bonolis ora punta a un reality.

Sonia Bruganelli verso un reality, tra i possibili concorrenti di Pechino Express: l’indiscrezione

Sonia Bruganelli

, produttrice tv e opinionista, starebbe puntando a un reality show. L’ex moglie di Bonolis, infatti, potrebbe far parte del nuovo cast di Pechino Express 2026!

Sonia Bruganelli a Pechino Express?

A lanciare l’indiscrezione bomba è Affari Italiani. Sonia Bruganelli, già concorrente di Ballando con le Stelle e opinionista del Gf, potrebbe far parte della nuova edizione di Pechino Express, in coppia con il figlio Davide Bonolis.

“Pechino Express 2026 con Sonia Bruganelli e il figlio Davide Bonolis. Il retroscena. Infatti ci giungono voci di possibili coppie di concorrenti che ambirebbero a partecipare al celebre show – si legge sul giornale – una di queste di cui abbiamo avuto modo di intercettare la probabile partecipazione sarebbe formata da Sonia Bruganelli in coppia con l’adorato figlio Davide Bonolis.

Pare che l’ex concorrente di Ballando con le stelle sarebbe entusiasta di partecipare a questo adventure game e quale partner migliore se non il figlio Davide Bonolis? Li vedremo calcare insieme le impervie strade di Pechino Express? Lo scopriremo molto presto”.

Il rapporto speciale tra Sonia e il figlio Davide

Il rapporto tra Sonia e Davide è sempre stato molto affiatato e forte, infatti, in una recente intervista l’ex opinionista del Grande Fratello ha confessato che la presenza di suo figlio è stato fondamentale in alcuni momenti difficili:

“Le cose preferite di mio figlio? Non vorrei che sembrasse un maschio basico, ma direi: il calcio, le ragazze e poi la mamma! Il suo più grande difetto? Lui è troppo sensibile. Lui mi ha aiutato nel secondo momento più difficile della mia vita. L’ho avuto subito dopo Silvia e mi ha aiutato a vivere con più leggerezza e poi ho avuto un periodo importante di depressione, lui era piccolo e venne a letto da me e mi disse ‘mamma ma tu mica muori?’.

Lo vidi perso ed è stato l’inizio della mia volontà di rialzarmi. Io e lui siamo sempre stati legati e sempre stati di supporto l’uno con l’altra. Io sono la mamma ed è naturale che ci sia per lui, ma devo dire che anche lui c’è sempre stato per me nei momenti più complicati”.

Presto l’annuncio ufficiale

Solitamente le registrazioni di Pechino Express iniziano tra ottobre e novembre, mentre il programma va in onda in primavera, quindi presto scopriremo se Sonia Bruganelli e il figlio Davide faranno ufficialmente parte della nota trasmissione di Costantino Della Gherardesca in onda su Sky.