Flavio Briatore ha chiarito i dettagli del rapporto attuale con l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, ribadendo che il loro legame è basato sull'affetto e il rispetto reciproco, soprattutto per il benessere del figlio Nathan Falco.

L’imprenditore ha smentito le voci su una possibile riconciliazione romantica o nuove nozze, confermando che, sebbene restino vicini come genitori, non ci sono intenzioni di ripristinare la relazione in chiave sentimentale.

“Per me è famiglia, ma niente nozze bis”, Flavio Briatore e il legame familiare con Elisabetta Gregoraci

Briatore ha spiegato che la loro unione si fonda sull’amicizia e sulla priorità data alla crescita di Nathan, la cui serenità è l’obiettivo condiviso della coppia. Nonostante il divorzio, la stima e l’affetto tra i due sono rimasti intatti, dimostrando un modello di co-genitorialità armoniosa.

Briatore ha chiarito che, pur rispettando la storia passata, entrambi hanno preso strade separate dal punto di vista sentimentale, mantenendo però un contatto solido per garantire stabilità al figlio.

Questo equilibrio tra affetto e separazione ha suscitato molto interesse, confermando che non sempre la fine di un matrimonio coincide con la rottura dei legami familiari.

Elisabetta e Flavio appaiono così come esempi di genitori che, superando le difficoltà del passato, sono riusciti a trovare un’intesa matura, guidata dal rispetto e dal desiderio di offrire a Nathan un ambiente sereno.