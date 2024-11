Un’intervista rivelatrice

Durante l’ultima puntata di Questioni di Stile, trasmissione in onda su Rai Due, Elisabetta Gregoraci ha sorpreso il pubblico con alcune dichiarazioni inaspettate riguardo al suo ex marito, Flavio Briatore. La conduttrice calabrese ha deciso di condividere momenti ‘fuori onda’, rivelando un lato della loro relazione che molti non conoscevano. Tra battute e verità, la Gregoraci ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo a un possibile secondo matrimonio dell’imprenditore piemontese.

Le promesse di Briatore

Nel corso della chiacchierata, la Gregoraci ha affermato che non desidera che Briatore si risposi, e lui, in tono scherzoso, le avrebbe promesso che non lo farà. “Se dovesse risposarsi, lo ammazzo”, ha dichiarato con un sorriso, ma con un tono che lasciava trasparire un certo grado di serietà. Questo scambio di battute ha messo in luce non solo la loro storia passata, ma anche il legame che continua a esistere tra di loro, nonostante la separazione.

Un legame indissolubile

Elisabetta ha anche rivelato che, nonostante il matrimonio sia finito, il legame con Briatore è rimasto forte. “Siamo sempre stati legatissimi”, ha affermato, chiarendo che non ci sono attualmente piani per una riconciliazione romantica. La showgirl ha recentemente concluso una relazione con Giulio Fratini e ha dichiarato di essere felice nella sua attuale situazione di single. Tuttavia, i rumors su un presunto ritorno di fiamma con Briatore continuano a circolare, alimentati dalla loro interazione affettuosa.

Ascolti del programma e futuro televisivo

Nonostante il clamore mediatico generato dall’intervista, i dati di ascolto di Questioni di Stile non sono stati incoraggianti, oscillando tra l’1% e il 2%. Questo ha portato a riflessioni sulla direzione futura della trasmissione e sulla capacità della Rai di attrarre il pubblico. La rete ha recentemente dovuto chiudere anticipatamente altri programmi, evidenziando una crisi di ascolti che sembra colpire la seconda rete della televisione di Stato.